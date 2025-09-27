PSG Mercato : le Real Madrid torpille le dossier Olise ! 
ASSE : Daniel Riolo émet un gros doute sur le projet de Kilmer Sports ! 

Le journaliste de RMC Daniel Riolo avant un Monaco-Lyon.
Bastien Aubert
27 septembre 2025

Au micro de RMC, Daniel Riolo n’a pas pu s’empêcher de lancer une pique discrète aux dirigeants de l’AS Saint-Étienne incarnés par Kilmer Sports Ventures.

Depuis son arrivée à la tête de l’ASSE en juin 2024, Kilmer Sports Ventures a su conquérir le cœur des supporters stéphanois au fil du temps. D’abord très prometteur, le projet des nouveaux dirigeants du club forézien a été plus flou par la suite et en a déçu quelques-uns en terme de recrutement, la plupart des fans locaux s’attendant à plus de moyens permettant notamment aux Verts de rester en Ligue 1 la saison dernière.

Invité au micro de RMC Sport cette semaine, Jean-Michel Aulas a essayé de remettre l’église au centre du village en encensant notamment du président stéphanois Ivan Gazidis, qu’il a côtoyé de longs mois à l’ECA. Malgré le plaidoyer inattendu de l’ancien président historique de l’OL, Daniel Riolo n’a pu s’empêcher de lancer une pique aux dirigeants de l’AS Saint-Étienne.

« On espère que le club va revenir à la place qu’il souhaite dans le football français mais, pour l’instant, on n’arrive pas encore à comprendre ce qu’ils veulent faire », a lâché le polémiste à l’antenne. Les résultats de l’ASSE, leader invaincu de Ligue 2 avant de recevoir l’EA Guingamp à Geoffroy-Guichard (20h), sont pourtant là pour faire taire le sarcastique Riolo. 

ASSELigue 2
#A la une#DÉCLARATIONS

