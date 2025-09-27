FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter le Toulouse FC

Voici les compos officielles du match entre le Toulouse FC et le FC Nantes pour la 6e journée de Ligue 1.

Ce samedi, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du Toulouse FC dans le cadre de la 6e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Carles Martínez Novell et Luis Castro. Coup d’envoi à 19h au Stadium.

Les compos officielles

TFC : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (cap) – Dönnum, Sauer, Francis, Sidibé – Kamanzi, Magri, Emersonn.

FC Nantes : Lopes – Amian (cap), Awaziem, Tati, Tabibou – Lepenant, Mwanga, Leroux – Lahdo, Camara, Abline.