PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter l’AJ Auxerre

Voici les compos officielles du match entre le PSG et l’AJ Auxerre pour cette 6e journée de Ligue 1.

Ce samedi soir, le PSG reçoit l’AJ Auxerre pour la 6e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Enrique et Christophe Pélissier. Coup d’envoi à 21h05 au Parc des Princes.

Les compos officielles

PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Lee, Vitinha (cap), Mayulu – Mbaye, Ramos, Kvaratshkelia.

AJA : Léon – Senaya, Siwe, Sierralta, Akpa, Mensah – Casimir, Owusu (cap), Danois, Namaso – Sinayoko.