Il a livré son analyse sur la prestation du FC Nantes au Stadium

Après le match nul entre Toulouse et le FC Nantes (2-2), Luis Castro a exprimé sa frustration hier en conférence de presse. « On mène deux fois au score. On aurait dû être un peu plus concentrés en début de seconde période mais j’ai aimé la mentalité de l’équipe : même à 2-2, on a gardé la même intensité et on a continué de vouloir aller chercher un peu plus. »

« Il faut respecter Nantes »

Le Portugais s’est également penché sur l’arbitrage. « Il faut respecter Nantes, a-t-il expliqué. Tout le monde doit respecter le club. Vous êtes la presse. Et j’espère que vous regardez. La semaine dernière, Auxerre a pris un rouge juste parce qu’un gars a légèrement touché un joueur dans le dos. J’espère que vous avez vu ce qui s’est passé ce soir entre Anthony Lopes et Donnum quand ils prennent un carton jaune. Que se passe-t-il avant ? Que fait-il avant sur Tylel Tati ? Et aussi dans la surface adverse, que se passe-t-il quand Mayckel Lahdo saute ? Le défenseur derrière lui ne saute pas mais il fait quelque chose… On a besoin de revoir les images de la télé. Vous êtes la presse. Regardez ! Et après vous me donnerez votre opinion. » Enervé, Luis Castro.