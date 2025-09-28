Les deux défenseurs centraux ont commenté la victoire du PSG face à l’AJA.

Battu sur la pelouse de l’OM pour le Classico, le PSG s’est facilement imposé contre Auxerre (2-0) hier soir grâce à deux buts d’Illia Zabarnyi, qui a ouvert le score en première période d’une belle reprise du gauche, et de Lucas Beraldo. «C’est important de repartir de l’avant. Je suis très content d’avoir marqué mon premier but au Parc des Princes. On est une très bonne équipe, la meilleure équipe du monde», a commenté l’Ukrainien.

« Marseille, c’est passé »

Lucas Beraldo était ravi lui aussi. « Je pense qu’on a fait un très bon match, a commenté le Brésilien. On a contrôlé le match, c’était une belle soirée. Chaque match se prépare différemment. Marseille, c’est passé, il fallait continuer aujourd’hui contre Auxerre. On est très sérieux. Je suis très heureux de mon but, c’est magnifique, j’espère continuer comme ça.»