Les infos du jour : une recrue surprise à l’OM, l’ASSE a reçu une offre énorme pour N’Guessan, Beye menacé au Stade Rennais

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 29 septembre 2025.

La grosse info : Diacre arrive à l’OM

Sans poste depuis son départ de la sélection féminine, Corinne Diacre est attendue à Marseille pour coach l’équipe féminine, mal barrée en D1.

Mercato : Corinne Diacre va débarquer à l’OM !

OM – Ajax : mauvaise nouvelle pour Leonardo Balerdi

OM : l’Ajax, la Champions League, Paixao… les mots forts de De Zerbi

OM : avant l’Ajax, O’Riley s’enflamme pour les recrues et l’ambiance du Vélodrome

L’OM tient deux armes fatales contre l’Ajax !

OM : Roberto De Zerbi s’est trouvé un point commun avec.. Bernard Tapie !

Mais aussi…

OM – PSG : un joueur parisien poussé à la bagarre après le Classico !

PSG Mercato : 3 recrues cet hiver, dont un remplaçant à Hakimi !

PSG : une psychose touche l’effectif à cause des blessures

FC Barcelone – PSG : l’arbitre est un bon souvenir pour l’un des deux clubs

FC Barcelone : niveau remontada, Flick fait mieux que Guardiola et Luis Enrique !

FC Barcelone : Yamal au cœur d’une énorme polémique après le PSG ?

Real Madrid : une légende du club a des doutes sur Xabi Alonso

Real Madrid : Mbappé aura droit à un traitement de choc au Kazakhstan

OL Mercato : Lacazette malheureux en Arabie saoudite ?

L’OL, seul rival du PSG avec Fonseca sur le banc !

Stade Rennais : Arnaud Pouille débarqué en même temps qu’Habib Beye ?

Stade Rennais – RC Lens : Beye bientôt débarqué, son remplaçant déjà trouvé ?

RC Lens : Pierre Sage s’est trouvé une bête noire du côté de Rennes

RC Lens : Thauvin interpelle Deschamps pour un retour chez les Bleus !

FC Nantes Mercato : un joueur fâché avec Kita sur le retour ?

ASSE : manque d’humilité, vanité, suffisance… Guillou dégomme les Verts !

ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « De la suffisance ou de l’inconscience »

ASSE : Tanguy Ahile répond aux supporters des Verts après sa célébration

ASSE : Horneland s’invite dans la polémique arbitrale

ASSE Mercato : un club de L1 a fait une offre énorme pour N’Guessan !