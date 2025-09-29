Eric Di Meco estime que Roberto De Zerbi n’a plus d’excuses après le Mercato réalisé par l’OM.

À la veille de la réception de l’Ajax, ce mardi en Ligue des champions (21h), Eric Di Meco a clairement mis la pression sur Roberto De Zerbi dans Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien défenseur marseillais, après une défaite sur le fil face au Real Madrid, il y a deux semaines, attend une victoire et plus globalement un OM capable de venir talonner le PSG… « Il suffit de regarder ce que l’OM a fait la saison dernière et de voir le recrutement pour dire qu’être deuxième de ce championnat, c’est le minimum syndical. Si tu t’amuses en plus à regarder les budgets, l’OM a un peu moins de 300 millions d’euros. Les suivants, c’est la moitié moins. Donc tu as quand même un coussin pour jouer cette deuxième place. »

Selon Di Meco, De Zerbi a « tout ce qu’il faut » dans son effectif

Et à Di Meco d’ajouter : « Le devoir de l’OM, c’est d’aller chercher cette deuxième place et d’être là si le PSG fait une saison moyenne. On est tous d’accord pour dire que l’OM est plus fort que l’an dernier. Parce que le défaut de l’OM de l’an dernier, c’était de prendre des buts contre n’importe qui à n’importe quel moment. J’ai été longtemps inquiet par le recrutement parce que je ne les voyais pas arriver ces défenseurs, à part Medina. Et par bonheur, les Pavard, Aguerd et Emerson arrivent juste à la fin. Et ça te change ton équipe. Emerson, depuis qu’il est arrivé, il est énorme. C’est pour ça qu’il y aura l’objectif de la place, d’être le plus longtemps possible derrière Paris, ça va être important pour les supporters, rêver le plus longtemps possible », poursuit Di Meco. « Mais on sera obligés de juger la qualité du jeu de l’Olympique de Marseille, parce que De Zerbi n’a plus d’excuses. L’an dernier, il en avait. Il n’avait pas choisi ses joueurs et il avait été obligé de changer son système. Mais cette année, il a tout ce qu’il faut, notamment défensivement. »