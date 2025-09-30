RC Lens : Thauvin de retour chez les Bleus ? Rothen et Dugarry prennent position
OM – Ajax : le coach de l’Ajax craint un joueur marseillais, et le Vélodrome
Laurent Hess
30 septembre 2025

John Heitinga, l’entraîneur de l’Ajax, était en conférence de presse hier.

OM-Ajax, c’est ce soir, et l’Ajax se présentera sans deux de ses attaquants, Dolberg et Weghorst, sur le flanc, mais plutôt en confiance puisqu’il reste sur une série de 4 victoires et 3 nuls.

Heitinga craint Aubameyang

« À Marseille, l’entraîneur (Roberto De Zerbi) dicte sa philosophie. Ils ont beaucoup de combinaisons pour ressortir le ballon, et vont très vite devant. Ils peuvent être très dangereux. C’était flagrant face au PSG (1-1) et même à Madrid (2-1) », a glissé John Heitinga, le coach batave, hier en conférence de presse, avant d’avoir un mot pour Pierre-Emerick Aubameyang « Quand j’étais au Hertha Berlin, il était à Dortmund, je disais toujours que face à lui, on devait défendre regroupés dans notre surface pour ne lui laisser aucun espace. Cela va être un match intense, difficile, mais ça reste un match comme un autre. On doit montrer à quel point on est bon, prouver que l’on fait partie des meilleures équipes de cette compétition. Il faudra être présent sur chaque ballon, ce sera un bon test. » Le capitaine néerlandais Steven Berghuis a quand à lui été interrogé sur l’ambiance du Vélodrome, où 65 000 personnes sont attendues ce soir. « J’ai parlé à Rulli, il m’a dit que le Vélodrome était prêt à nous recevoir. On sait à quoi s’en tenir (sourire). On peut essayer de déjouer cette ambiance en prenant la possession du ballon, mais ce stade reste un obstacle à franchir. Quand j’ai vu qu’on avait tiré l’OM, j’étais très enthousiaste à l’idée de venir ici ». « Je n’ai jamais joué ici, mais je suis curieux. J’en ai beaucoup attendu parler. Bolo Zenden m’a dit que ça pouvait chauffer ici. On sera là, concentré et bien conscient que l’OM aura un douzième homme », a ajouté Heitinga.

Ligue des championsOM
#A la une#AVANT-MATCH#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Par Fabien Chorlet