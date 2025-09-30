Après leurs propos virulents sur l’arbitrage suite à la défaite du LOSC face à l’OL, Olivier Létang et Bruno Genesio pourraient être sanctionnés.

Après la défaite 1-0 face à l’OL dimanche, le LOSC se retrouve au centre d’une controverse. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) va examiner les agissements d’Olivier Létang, président du club, et de Bruno Genesio, entraîneur, pendant et autour de la rencontre.

La commission de discipline saisie

Le patron de Lille n’a pas caché sa frustration après le match. En effet, Létang a vivement critiqué l’arbitrage français dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy, immédiatement après le coup de sifflet final. Ses propos auraient été relevés dans le rapport de l’arbitre et signalés au comité d’éthique de la FFF, qui a saisi la commission de discipline, comme le rapporte RMC Sport.

Cette affaire n’est pas la première pour le dirigeant lillois. En janvier, il avait été suspendu pour un mois ferme et un mois avec sursis après avoir confronté le quatrième arbitre lors d’un match contre l’OM. Le contexte semble donc sensible, et une sanction pourrait être envisagée.

2 ou 3 matchs de suspension pour Genesio ?

Bruno Genesio est lui aussi dans le viseur. L’entraîneur a été expulsé pour un geste impulsif : un coup de pied donné à une bouteille proche du quatrième arbitre, suivi de propos très critiques envers l’arbitre principal. Selon la commission, la durée de sa suspension dépendra de la qualification de ses déclarations. Si elles sont jugées « excessives », deux matchs de suspension pourraient être appliqués. Si elles sont considérées comme « blessantes », la sanction pourrait monter à trois rencontres.

Le LOSC attend désormais la décision officielle. Une suspension de son président ou de son entraîneur constituerait un coup dur pour le club, qui peine déjà à retrouver son rythme en Ligue 1.