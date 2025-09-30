OM – Ajax (4-0) : les notes des Marseillais
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Le nouveau logo de l’OM aurait fuité !

Le nouveau logo de l’OM aurait fuité !
William Tertrin
30 septembre 2025

Le logo de l’OM devrait bientôt changer, et de premières images ont été dévoilées, sans savoir s’il s’agit du futur emblème du club phocéen.

L’OM veut écrire une nouvelle page de son histoire en modernisant son logo. Et ces dernières heures, une image a fuité sur les réseaux sociaux, montrant un logo stylisé qui pourrait, selon certaines rumeurs, représenter une nouvelle identité visuelle pour l’Olympique de Marseille.

L’analyse du logo

En analysant, le logo est circulaire, avec un design minimaliste et moderne, loin du style classique des logos sportifs traditionnels. Le cercle central semble suggérer unité et continuité, un symbole souvent utilisé dans le branding pour exprimer la stabilité et la communauté.

Le bleu et le blanc dominent, fidèle à l’histoire de l’OM. Le bleu rappelle évidemment le lien avec la mer Méditerranée et la tradition du club (sachant que le club veut déposer un brevet pour la teinte exclusive, le « bleu OM »), tandis que le blanc confère une sensation de clarté et de modernité.

Au centre, un “M” très épuré est encadré par des formes ovales, donnant un aspect dynamique et contemporain. Ce design s’éloigne du “OM” classique que les fans connaissent depuis des décennies. Le choix d’un seul caractère central pourrait viser à créer une identité facilement reconnaissable et adaptable aux supports numériques.

L’étoile au-dessus du cercle rappelle le titre de champion d’Europe remporté par le club en 1993, un élément symbolique que l’OM a toujours mis en avant.

Enfin, le traditionnel slogan “Droit au but”, inscrit en doré sous le logo, reste fidèle à la tradition. Le choix du doré apporte une touche de prestige et de distinction, soulignant l’héritage du club tout en restant moderne.

Un logo déposé au mois de mai 2025

Comme le souligne Antoine Glorieux sur X, ce logo a été enregistré en mai 2025, mais attention : ce dépôt n’a pas été effectué par le club marseillais, mais par une société extérieure, également française. Cela alimente les spéculations et la méfiance des supporters : s’agirait-il d’un concept officiel, ou simplement d’une initiative externe qui n’a aucun lien avec l’OM ? Affaire à suivre…

Ligue 1OM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao (OM)
Ligue des champions...

OM – Ajax (4-0) : les notes des Marseillais

Par Bastien Aubert
L’OM corrige l’Ajax et lance sa saison en Ligue des Champions !
Ligue des champions...

L’OM corrige l’Ajax et lance sa saison en Ligue des Champions !

Par William Tertrin
FC Nantes : un ancien Canari a été nommé sélectionneur !
FC Nantes...

FC Nantes : un ancien Canari a été nommé sélectionneur !

Par William Tertrin
OM – Ajax : gros coup dur pour Facundo Medina, sorti sur blessure
Ligue des champions...

OM – Ajax : gros coup dur pour Facundo Medina, sorti sur blessure

Par William Tertrin
Real Madrid : Vinicius a explosé contre Xabi Alonso à Almaty
Ligue des champions...

Real Madrid : Vinicius a explosé contre Xabi Alonso à Almaty

Par William Tertrin
Le nouveau logo de l’OM aurait fuité !
Ligue 1...

Le nouveau logo de l’OM aurait fuité !

Par William Tertrin
OM – Ajax : les superbes tifos du Vélodrome pour l’entrée des joueurs (vidéo)
Ligue des champions...

OM – Ajax : les superbes tifos du Vélodrome pour l’entrée des joueurs (vidéo)

Par William Tertrin
Le Real Madrid écrase le Kaïrat Almaty avec un triplé de Kylian Mbappé
Ligue des champions...

Le Real Madrid écrase le Kaïrat Almaty avec un triplé de Kylian Mbappé

Par William Tertrin
LOSC : Genesio et Létang pourraient risquer gros après leurs propos sur l’arbitrage
Ligue 1...

LOSC : Genesio et Létang pourraient risquer gros après leurs propos sur l’arbitrage

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue des champions...

OM : la compo de Roberto De Zerbi pour affronter l’Ajax Amsterdam

Par William Tertrin
L’ASSE prend des mesures radicales après le comportement raciste d’un supporter
ASSE...

L’ASSE prend des mesures radicales après le comportement raciste d’un supporter

Par William Tertrin
Achraf Hakimi (PSG)
FC Barcelone...

PSG : Hakimi réagit à son classement au Ballon d’Or et envoie un gros message à Yamal

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de ses joueurs et alerte sur la menace principale du Barça
FC Barcelone...

PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de ses joueurs et alerte sur la menace principale du Barça

Par William Tertrin
Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Kaïrat Almaty
Ligue des champions...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Kaïrat Almaty

Par William Tertrin
LOSC Mercato : un géant européen vise Ayyoub Bouaddi
LOSC...

LOSC Mercato : un géant européen vise Ayyoub Bouaddi

Par William Tertrin
Amine Gouiri (OM)
Ligue 1...

OM Mercato : comment Rabiot a flingué Gouiri

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match contre Auxerre à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : soulagement total pour Luis Castro après une inquiétude majeure

Par William Tertrin
Montpellier – ASSE : une très mauvaise nouvelle tombe pour les Verts
ASSE...

Montpellier – ASSE : une très mauvaise nouvelle tombe pour les Verts

Par William Tertrin
OL : Khalis Merah vers un nouveau défi ?
Ligue 1...

OL : Khalis Merah vers un nouveau défi ?

Par Laurent Hess
Elye Wahi lâche ses vérités sur le RC Lens et son échec à l’OM
Ligue 1...

Elye Wahi lâche ses vérités sur le RC Lens et son échec à l’OM

Par William Tertrin
PSG : un joueur parisien balance toute sa frustration à Luis Enrique
Ligue 1...

PSG : un joueur parisien balance toute sa frustration à Luis Enrique

Par William Tertrin
FC Barcelone – PSG : Flick refuse la vengeance et met un gros coup de pression à Yamal
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : Flick refuse la vengeance et met un gros coup de pression à Yamal

Par William Tertrin
ASSE : deux Verts font craquer les coachs de Ligue 2
ASSE...

ASSE : deux Verts font craquer les coachs de Ligue 2

Par Laurent Hess
Real Madrid : Huijsen fait son mea culpa
Liga...

Real Madrid : Huijsen fait son mea culpa

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet