Le logo de l’OM devrait bientôt changer, et de premières images ont été dévoilées, sans savoir s’il s’agit du futur emblème du club phocéen.

L’OM veut écrire une nouvelle page de son histoire en modernisant son logo. Et ces dernières heures, une image a fuité sur les réseaux sociaux, montrant un logo stylisé qui pourrait, selon certaines rumeurs, représenter une nouvelle identité visuelle pour l’Olympique de Marseille.

L’analyse du logo

En analysant, le logo est circulaire, avec un design minimaliste et moderne, loin du style classique des logos sportifs traditionnels. Le cercle central semble suggérer unité et continuité, un symbole souvent utilisé dans le branding pour exprimer la stabilité et la communauté.

Le bleu et le blanc dominent, fidèle à l’histoire de l’OM. Le bleu rappelle évidemment le lien avec la mer Méditerranée et la tradition du club (sachant que le club veut déposer un brevet pour la teinte exclusive, le « bleu OM »), tandis que le blanc confère une sensation de clarté et de modernité.

Au centre, un “M” très épuré est encadré par des formes ovales, donnant un aspect dynamique et contemporain. Ce design s’éloigne du “OM” classique que les fans connaissent depuis des décennies. Le choix d’un seul caractère central pourrait viser à créer une identité facilement reconnaissable et adaptable aux supports numériques.

L’étoile au-dessus du cercle rappelle le titre de champion d’Europe remporté par le club en 1993, un élément symbolique que l’OM a toujours mis en avant.

Enfin, le traditionnel slogan “Droit au but”, inscrit en doré sous le logo, reste fidèle à la tradition. Le choix du doré apporte une touche de prestige et de distinction, soulignant l’héritage du club tout en restant moderne.

Un logo déposé au mois de mai 2025

Comme le souligne Antoine Glorieux sur X, ce logo a été enregistré en mai 2025, mais attention : ce dépôt n’a pas été effectué par le club marseillais, mais par une société extérieure, également française. Cela alimente les spéculations et la méfiance des supporters : s’agirait-il d’un concept officiel, ou simplement d’une initiative externe qui n’a aucun lien avec l’OM ? Affaire à suivre…