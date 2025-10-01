L’avant-match entre le FC Barcelone et le PSG a été particulièrement animé, avec plusieurs incidents.

Ce mercredi soir, le FC Barcelone s’apprête à accueillir un duel très attendu avec la réception du PSG. Et l’ambiance autour du stade a déjà été électrique bien avant le match. Selon RMC Sport, le bus des joueurs parisiens a été confronté à des chants hostiles et au jet de quelques projectiles, accompagnés de fumigènes.

Des chants contre Ousmane Dembélé

Même absent pour cause de blessure, Ousmane Dembélé, ancien joueur du PSG récemment sacré Ballon d’Or, a été la cible de chants insultants : « Puta Dembélé » et « Dembélé hijo de puta ». Le sacre de Dembélé, qui a devancé le jeune prodige Lamine Yamal, semble avoir ravivé certaines tensions parmi les supporters catalans, rappelant les liens historiques et la rivalité profonde entre les deux clubs.

La situation a nécessité l’intervention des forces de l’ordre, qui ont dû contenir de légers affrontements avec certains supporters du Barça. Rapidement, la situation est revenue au calme, permettant aux spectateurs de se préparer pour le match tant attendu. Le choc sur la pelouse promet d’être intense, avec deux équipes ambitieuses désireuses de s’affirmer dès cette deuxième journée de Ligue des champions.