Le PSG renverse le FC Barcelone dans les ultimes minutes !
BUT! Football Club
FC Barcelone – PSG : un autre taulier de Luis Enrique sorti sur blessure

William Tertrin
1 octobre 2025

Déjà privé de plusieurs éléments, Luis Enrique a vu un nouveau de ses joueurs se blesser face au FC Barcelone ce mercredi soir.

Le Paris Saint-Germain n’en finit plus de jongler avec les pépins physiques. Déjà privé de João Neves, forfait de dernière minute, Luis Enrique a vu un autre de ses milieux de terrain céder en cours de match. Cette fois, c’est Fabian Ruiz qui a dû quitter la pelouse prématurément.

Le joueur espagnol, récemment gêné par un problème musculaire, a ressenti une douleur à l’adducteur gauche après une offensive initiée par Nuno Mendes. Sans attendre, il a signalé son incapacité à poursuivre la rencontre et a demandé à être remplacé. À la 70e minute, Gonçalo Ramos a pris sa place sur le terrain. Cette nouvelle blessure vient compliquer un peu plus la gestion de l’effectif parisien, déjà mis à mal par les absences d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Marquinhos ou encore de Khvicha Kvaratskhelia.

