La victoire du PSG hier à Barcelone (2-1) était sa troisième consécutive. Seul le Real Madrid est parvenu à battre trois fois d’affilée les Blaugranas sur leur pelouse.

Tout a été dit sur l’impression laissée par le PSG, hier, à Barcelone (2-1). Pour que même les médias espagnols s’inclinent devant la démonstration de puissance des hommes de Luis Enrique, c’est que la partition de ces derniers a vraiment été irréprochable. Dominés en première période, ils ont totalement renversé la vapeur, écrasant physiquement leur adversaire. L’argument qu’ils jouaient avec une équipe quasiment bis n’est en revanche pas recevable car le Barça était également privé de quatre titulaires habituels (Raphinha, Fermin, Baldé et Joan Garcia).

Gagner trois fois de suite à Barcelone, c’est rare !

Là où la performance parisienne est entrée dans l’histoire, c’est qu’il s’agit de la troisième d’affilée à Barcelone ! En 2020-21, le club de la capitale s’était imposé 4-1 en 8es de finale aller grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé ; il avait gagné sur le même score en quarts de finale retour de l’édition 2023-24 après s’être incliné 2-3 à l’aller et il est donc encore reparti avec le scalp de son adversaire hier soir. Depuis la fameuse remontada de 2017, le PSG ne vient plus en victime expiatoire en Catalogne !

Et mine de rien, ce triple succès à Barcelone est rarissime. Sur la scène continentale, personne d’autre n’y est arrivé. Et en Espagne, seules deux formations y sont parvenues : le Real Madrid (5-1 en 1962-63, 2-1 en 1963-64 et 2-1 en 1964-65) et l’Espanyol Barcelone (1-0 en 1940, 3-2 en 1941 et 2-1 en 1942), à une époque où il avait encore match entre les Pericos et les Blaugranas. C’est dire la portée de l’exploit du PSG !