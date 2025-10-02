FC Nantes : 3 forfaits et une mise en garde de Castro avant Brest

En conférence de presse, l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a fait le point sur son effectif et flatté son adversaire de samedi, le Stade Brestois.

Trois absences côté Canaris

« Francis Coquelin et Johann Lepenant sont forfaits. Johann a toujours mal. Un troisième est aussi blessé. »

Il veut de la concentration à Brest

« Brest, c’est une équipe très forte, avec une façon de jouer très particulière. Ils sont sur une bonne série. Nous, on a besoin d’être plus concentrés sur l’ensemble du match. »