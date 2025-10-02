AS Rome – LOSC : le triple exploit de Berke Ozer en vidéo
ASSE Mercato : Abdelhamid a fait une grosse boulette au Maroc (vidéo)

Laurent Hess
2 octobre 2025

Les déboires continuent pour Yunis Abdelhamid, passé de l’ASSE au FAR Rabat cet été.

Un an et puis s’en va… Arrivé chez les Verts à l’été 2024 à la demande d’Olivier Dall’Oglio, Yunis Abdelhamid n’a pas vu son option pour une deuxième année être levée par les dirigeants stéphanois.

Un but gag concédé par Abdelhamid

L’ancien rémois, promu capitaine par Dall’Oglio, avait vite regagné le banc après un début de saison catastrophique. Depuis cet été, c’est au FAR Rabat que le défenseur évolue. Et hier, trois jours après avoir fêté ses 38 ans, Abdelhamid a concédé un but gag. Il s’est emmêlé les pinceaux en match en retard de la 3e journée de L1 marocaine, permettant à l’Ittihad Tanger d’ouvrir le score après moins de 2 minutes de jeu. Score final 1-1.

ASSEStade de Reims
#EX

Une vidéo de Karim Benzema avec son ex femme fait polémique
