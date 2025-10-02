Alban Lafont ne gardera pas un souvenir impérissable de sa soirée européenne…

Passé de Nantes au Panathinaïkos cet été, Alban Lafont n’est titulaire qu’en Ligue Europa avec le club grec. Et ce soir, Lafont n’a pas été à son avantage lors de la défaite concédé par le Pana, à domicile, face aux Néerlandais de Go Ahead Eagles (1-2).

Après avoir ouvert le score, c’est sur un centre mal négocié par le portier français que le Pana a concédé le but du 1-1. Avant de plier une deuxième fois en fin de match.