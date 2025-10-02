Lors de la belle victoire du LOSC ce jeudi sur le terrain de l’AS Roma (1-0), le gardien turc a fait très très fort…

Le LOSC se déplaçait ce jeudi à Rome pour affronter la Roma. Et les Dogues se sont imposés (1-0) grâce à un but inscrit dès la 6e minute de jeu par Hákon Haraldsson. Servi par Thomas Meunier, l’Islandais a ajusté Mile Svilar sur la gauche. L’unique but d’une rencontre marquée par les 3 penaltys arrêtés par Berke Ozer.

3 penaltys détournés en 3 minutes !

Le gardien turc a réalisé en fin de match l’exploit de stopper un penalty de Dovbyk. Un penalty que l’arbitre a fait retirer, mais Ozer s’est à nouveau interposé. Avant de s’interposer une 3e fois, le penalty ayant été donné à retirer une seconde fois, sur la tentative de Soulé cette fois. Enorme !