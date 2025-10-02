L’OL avait des ailes face au Red Bull, les notes du facile succès face à Salzbourg

Ce jeudi soir, l’OL a poursuivi son parcours sans faute en Ligue Europa en dominant facilement les autrichiens du RB Salzbourg (2-0, buts de Martin Satriano et Ruben Kluivert). Un 7ème clean-sheet en 8 matchs cette saison. Les héros lyonnais de ce beau succès.

Note du match : 15/20

Homme du match : Adam Karabec (8)

Techniquement toujours très juste, le Tchèque s’est offert un doublé de passe décisive (11ème et 57ème). Sa qualité de pied fait du bien dans ce genre de match où il ne faut pas jouer de transitions rapides.

Les autres Tops :

Satriano (7) : un match de guerrier de la part de l’Uruguayen et un premier but sublime d’un coup de casque décroisé dans la lucarne de Schlager (11ème).

Kluivert (7) : en difficulté à Utrecht mais déjà proche d’ouvrir la marque pour Lyon, le fils de Patrick est monté d’un cran dans l’intensité défensive… et a ouvert son compteur d’un coup de tête (57ème).

Greif (7) : force tranquille de cette équipe dans les buts, le Slovaque a enchaîné un quatrième clean-sheet consécutif. Aucune parade difficile mais une vigilance de tous les instants, y compris quand Clinton Mata s’est un peu déchiré.

Niakhaté (7) : encore une prestation phénoménale du roc sénégalais, qui a complètement verrouillé l’axe défensif et remporté tous ses duels. On va finir par croire que 30 M€, c’était presque cadeau !

De Carvalho (6,5) : titulaire pour la première fois à Utrecht la semaine passée, la jeune sentinelle lyonnaise a pu enchaîner en Ligue Europa avec une deuxième prestation sérieuse. Il a même provoqué un penalty sur une frappe lointaine (5ème).

Les notes des Gones :

Greif (7) – Kluivert (7), Mata (5,5), Niakhaté (7), Tagliafico (6, puis Maitland-Niles (68ème)) – De Carvalho (6,5), Tessmann (6, puis Morton (68ème)) – Karabec (8, puis M.Fofana (68ème)), Tolisso (6, puis Merah (87ème)), Sulc (5,5) – Satriano (7, puis Molebe (77ème))