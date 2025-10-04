Un autre joueur du LOSC est mis en avant après la victoire des Dogues en Ligue Europa sur le terrain de l’AS Roma (1-0) jeudi soir.

Le LOSC se déplaçait jeudi soir à Rome pour affronter la Roma et les Dogues se sont imposés (1-0) grâce à un but inscrit dès la 6e minute de jeu par Hákon Haraldsson. L’unique but d’une rencontre marquée par les 3 penaltys arrêtés par Berke Ozer. Le gardien turc a réalisé en fin de match un énorme exploit, mais sur RMC, dans l’After Foot, la prestation de Ayyoub Bouaddi (18 ans) a été saluée par Daniel Riolo.

Bouaddi a épaté Riolo

« Les Lillois ont maîtrisé le match. Ils ont mis l’intensité qu’il fallait sur une rencontre de coupe d’Europe. Cette victoire est tellement méritée… Bouaddi a rayonné au milieu de terrain. Il a été extraordinaire. C’était lui et les autres. Cela aurait peut-être été différent si Manu Koné avait joué côté romain. », a glissé Riolo, sous le charme.