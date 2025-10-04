Le coach rennais a été l’objet d’un débat sur RMC. Emmanuel Petit et Jérôme Rothen ont livré leurs sentiments sur sa situation.

Avant son déplacement au Havre, le Stade Rennais n’est pas au mieux. Habib Beye peine à convaincre et son avenir est déjà remis en question. L’ancien marseillais est monté au créneau, hier en conférence de presse. Il a notamment démenti les rumeurs faisant état de tensions dans son vestiaire. « J’ai discuté avec mes cadres, avec mes joueurs. Ils ont aussi discuté entre eux. Ils ont eu une réunion et croyez-moi j’étais au courant de cette réunion qui s’est passée sans le staff, et j’étais au courant que le staff ne serait pas là. J’ai même eu un retour de cette réunion de la part de mes cadres. »

Rothen sourit quand on qualifie Beye de « fin tacticien »

Sur RMC, Emmanuel Petit a donné une autre vision par rapport à cette réunion. « Des vestiaires qui se réunissent au bout de six journées, je trouve ça inquiétant. C’est quelque chose que l’on peut faire en milieu ou en fin de saison, mais si tôt, ça m’inquiète… ça veut dire que les joueurs doivent vider leur sac, se dire leurs vérités sans interférences». Steeve Savidan est intervenu en avançant que Beye était un « fin tacticien et un bon orateur », ce qui a fait bondir Jérôme Rothen. « Il est fin tacticien quoi ? Devant son ordinateur ? » Moqueur, Rothen…