Le FCN sera vraiment amoindri demain contre Brest…

C’est l’hécatombe pour les Canaris en vue du déplacement à Brest samedi à 19 heures dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Les forfaits de Francis Coquelin et Johann Lepenant étaient actés, et Luis Castro va aussi devoir devoir composer sans Tylel Tati, gêné aux adducteurs.

Tati absent, Awaziem incertain

Chidozie Awaziem est bien présent mais il est incertain. Castro a donc appelé 22 joueurs, dont les jeunes Bahmed Deuff et Sacha Ziani.