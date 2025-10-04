Real Madrid : la valeur marchande de 3 Merengues en chute libre !

La valeur de trois joueurs du Real Madrid est en train de s’effriter…

Responsable des valeurs boursières du championnat espagnol, Blaseio fait un éclairage sur la situation de Vinicius au Real Madrid. En mettant l’accent sur le net recul de sa valeur marchande. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le Brésilien est désormais estimé à 150 millions d’euros, contre 200 millions en décembre 2024.

Vinicius, Rodrygo et Camavinga ont perdu de la valeur

Blaseio explique cette baisse par trois facteurs : l’échec de Vinicius au Ballon d’Or 2024, ses performances sur le terrain et la réorganisation de la hiérarchie madrilène depuis l’arrivée de Xabi Alonso. D’autres joueurs du Real voient également leur valeur marchande diminuer, en particulier Rodrygo (80 millions) et Eduardo Camavinga (50 millions).