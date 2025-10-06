Pierre Ménès a livré son analyse du choc de la 7e journée de Ligue 1 sans vainqueur entre le LOSC et le Paris Saint-Germain, dimanche soir au stade Pierre-Mauroy (1-1).

Le PSG a été accroché hier à Lille (1-1). Malgré l’ouverture du score magistrale de Nuno Mendes sur coup-franc, les hommes de Luis Enrique se sont fait reprendre en fin de match sur un bur d’Ethan Mbappé. Si cette réalisation a fait la joie de Kylian Mbappé, en tribunes, Pierre Ménès n’a pas été séduit par le spectacle proposé durant cette rencontre. Ce dernier a donné ses tops et flops du côté parisien.

« Barcola est vraiment dans le dur en ce moment »

« Ce match a été longtemps très plan-plan, Luis Enrique ayant décidé de se priver d’Hakimi, Vitinha, Mendes et de Zabarnyi. Longtemps, le LOSC a trop respecté le PSG, où Barcola est vraiment dans le dur en ce moment, a-t-il analysé sur sa chaîne Youtube. En revanche, je n’avais pas vu Zaire-Emery aussi dense au milieu de terrain depuis longtemps et j’ai bien aimé Lee, très sérieux et disponible avec beaucoup de course. Avec les entrants, le match a changé avec un coup-franc sensationnel de Nuno Mendes. Il faut croire qu’il sait tout faire.