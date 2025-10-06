L’ancien président des Aiglons est sur la liste d’Eric Ciotti pour les prochaines municipales.

Président de l’OGC Nice de 2011 à janvier 2019, puis d’août 2019 à août 2025, Jean-Pierre Rivère donne une nouvelle orientation à son parcours professionnel. L’homme d’affaires se lance dans la politique. Rivère a en effet rejoint la liste d’Eric Ciotti, candidat UDR aux prochaines élections municipales de 2026. Ciotti a confirmé en conférence de presse ce lundi que Rivère le rejoignait. « C’est le mythique président de l’OGC Nice, un chef d’entreprise brillant, reconnu, un Nicois qui aime passionnément Nice et qui a une vision pour cette ville. Nous sommes amis depuis des années, ce n’est pas un secret », a déclaré Éric Ciotti. En cas d’élection, Rivère serait 1er adjoint.

Rivère taclé par les proches de Christian Estrosi

A noter que Nice Matin a également relayé la réaction de l’entourage du maire actuel de Nice, Christian Estrosi. « Jean-Pierre Rivère a toujours été un homme d’affaires cherchant à faire de l’argent. Il a même cherché à racheter le stade à bas prix ce à quoi le Maire s’est toujours refusé. Il voulait aussi imposer une œuvre d’art de sa compagne à la place du I love Nice ce qui n’était pas concevable. Ceci explique cela ».