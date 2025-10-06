FC Nantes : une promesse des Canaris brille loin de Nantes

Moustapha Dabo a montré toutes ses qualités cette nuit avec l’équipe de France U20

Battue par les Etats-Unis (0-3) quelques jours plus tôt, l’équipe de France U20 a bien réagi cette nuit en écrasant la Nouvelle-Calédonie (6-0), lors de la Coupe du monde U20.

Dabo passeur décisif avec les Bleuets

Le Nantais Moustapha Dabo était titulaire après être entré en jeu lors des deux premiers matches de poule et le jeune ailier (18 ans), très remuant sur son couloir gauche, a été décisif en seconde période, signant deux passes décisives avec des centres ayant permis à Lucas Michal et Andréa Le Borgne de marquer. Une victoire synonyme de qualification pour l’équipe de Bernard Diomède.