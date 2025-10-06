Real Madrid, équipe de France : Deschamps donne des nouvelles de Mbappé
Real Madrid, équipe de France : Deschamps donne des nouvelles de Mbappé

Kylian Mbappé (Real Madrid)
Laurent Hess
6 octobre 2025

L’attaquant était sorti blessé samedi contre Villarreal…

Samedi, le Real Madrid a battu Villarreal (3-1) pour reprendre la place de leader (3-1) de la Liga et le coup de grâce a été porté par Kylian Mbappé à la 81e. Servi en retrait par Brahim dans la surface, l’attaquant français a ajusté Tenas du plat du pied droit pour sceller la victoire madrilène. Mais Mbappé a été victime d’un coup à la cheville droite sur l’action de son but et il souffrirait d’une légère entorse. Alors que se profilent deux matchs des Bleus face à l’Azerbaïdjan ce vendredi et contre l’Islande lundi prochain, Mbappé doit rejoindre le rassemblement des Bleus ce lundi après-midi.

Deschamps plutôt rassurant

Présent en conférence de presse ce midi, Didier Deschamps a donné quelques nouvelles de son capitaine, présent hier soir au stade Pierre-Mauroy pour le match Lille-PSG (1-1), où il a pu assister au but de son petit frère Ethan. « Je n’ai pas d’information supplémentaire à l’heure actuelle puisque les joueurs vont arriver aux alentours de 16h, a indiqué Deschamps. Le point sera fait comme d’habitude, peu importe le joueur et le club d’où il vient. Je n’ai pas d’éléments mais j’ai échangé avec lui. Il est là, il a eu un petit souci qui n’est pas rédhibitoire sinon il ne viendrait pas. On prendra le temps de faire le point avec le staff médical puis on verra l’évolution. » Plutôt rassurant, donc, Deschamps. Sans trop s’avancer pour autant.

Equipe de FranceLigaReal Madrid
#A la une#BLESSURE#DÉCLARATIONS

