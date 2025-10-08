La reprise de l’entraînement à l’Étrat a sonné pour l’AS Saint-Étienne, emmenée par Eirik Horneland. Si la trêve internationale laisse l’effectif amoindri, le staff peut tout de même se réjouir de quelques retours attendus et d’une chance offerte aux jeunes pousses du club. Un scénario idéal pour tester l’esprit collectif et préparer sereinement le prochain choc face au Mans.

Une reprise marquée par la trêve et de nombreuses absences

C’est un groupe largement réduit qui a retrouvé les terrains ce mardi matin. En raison des convocations internationales, pas moins de onze joueurs manquent à l’appel, privant temporairement Horneland de plusieurs cadres et révélations du début de saison :

À ces internationaux s’ajoute l’absence de Chico Lamba, contraint au repos après une alerte physique lors du déplacement à Montpellier. Le défenseur observe une pause pour soins, une précaution qui inquiète, même si le staff veille à accélérer sa récupération sans prendre de risque.

Boakye, Gadegbeku… de précieux retours en vue pour l’ASSE

Au rayon des nouvelles rassurantes, Peuple Vert nous apprend qu’Augustine Boakye reprend progressivement ses marques sur les terrains. Touché par un virus ces dernières semaines, il a retrouvé le chemin de l’entraînement en individuel. Le staff souhaite l’accompagner avec prudence pour qu’il soit à 100% dès la reprise en Ligue 2.

Autre avance positive, Luan Gadegbeku poursuit sa phase de réathlétisation et se rapproche d’un retour à l’entraînement collectif. Ce dynamisme retrouvé au milieu offre une option supplémentaire à Horneland, alors que l’enchaînement des matchs d’octobre s’annonce dense pour le groupe stéphanois. En maintenant le groupe mobilisé malgré les absences, le coach continue à renforcer la cohésion et prépare l’effectif pour les échéances à venir.

Place aux jeunes : la formation intégrée au groupe pro

Cette période allégée par la trêve favorise aussi l’éclosion des talents du centre de formation, à l’image de Paul Eymard et Noah Moulin. Ils ont pu s’entraîner sous l’œil attentif du staff norvégien. Malgré les absences, le staff capitalise donc sur les retours et la montée en puissance des jeunes afin de préparer sereinement la prochaine rencontre face au Mans dans dix jours.