FC Barcelone : Flick explose contre Yamal à cause du PSG !
FC Nantes : l’avenir de Conceiçao est enfin scellé ! 

Sergio Conceiçao
Bastien Aubert
8 octobre 2025

Fabrizio Romano annonce que Sérgio Conceição est le nouvel entraîneur d’Al-Ittihad après avoir signé un contrat jusqu’en juin 2027.

Dans les petits papiers de l’AS Monaco, Sérgio Conceição ne reviendra pas en Ligue 1. Fabrizio Romano affirme que l’ancien entraîneur du FC Nantes a été nommé manager d’Al Ittihad en Arabie Saoudite, avec un contrat courant jusqu’en juin 2027. 

Le coach portugais, connu pour son passage réussi à Porto et sa capacité à créer des équipes solides et compétitives, prend donc les rênes du club saoudien avec des ambitions claires pour les prochaines saisons. Pour l’accompagner, Conceição s’entoure d’un staff technique complet et expérimenté. À ses côtés, on retrouvera João Costa, Siramana Dembélé, Fábio Moura, Diamantino Figueiredo, Vedran Runje ainsi que le performance analyst Eduardo Oliveira. 

Avec cette nomination, Al Ittihad montre ses intentions sur la scène nationale et continentale, cherchant à rivaliser avec les autres clubs saoudiens en pleine expansion et à marquer son empreinte dans les compétitions asiatiques. 

