Cet été, le père de Neymar a révélé qu’un club européen jouant la Champions League avait approché son fils. Beaucoup ont cru qu’il s’agissait de l’OM. En fait, c’était le Napoli.

A Marseille, personne n’y a cru. Mais il n’empêche que la rumeur Neymar a couru pendant plusieurs semaines cet été. Tout est parti d’une déclaration du père de l’attaquant, actuellement à Santos, qui a expliqué qu’un club européen disputant la Champions League s’était montré intéressé par les services de son rejeton. Beaucoup ont cru que c’était l’OM, même si le club a rapidement démenti la chose, assurant que financièrement, ce n’était pas jouable, et que sportivement, il n’avait aucun intérêt à le recruter.

Le Napoli a préféré De Bruyne à Neymar

En réalité, c’est le Napoli qui a tenté de recruter l’ancien Barcelonais et Parisien. La presse italienne révèle qu’en janvier dernier, les dirigeants du SSCN ont débattu de la possibilité de faire venir Neymar. L’entraîneur, Antonio Conte, n’était pas chaud. Et quand la piste Kevin De Bruyne est apparue, le champion d’Italie a foncé sur le Belge. Et Neymar a fini par prolonger avec Santos… où il accumule blessures et déceptions sportives.

L’OM, lui, a fait revenir Pierre-Emerick Aubameyang et mis 35 M€ sur la table pour attirer Igor Paixao. Neymar serait arrivé gratuitement mais, au niveau salaire, il aurait surclassé les deux joueurs. Pour un rendement loin d’être équivalent…