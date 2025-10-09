Samedi 18 octobre, l’ASSE accueillera Le Mans à Geoffroy-Guichard. La barre des 30.000 spectateurs devrait être franchi pour la 25e fois, un record dans l’histoire du club.

Mercredi, le site Poteaux Carrés a révélé que la billetterie pour le match entre l’AS Saint-Etienne et Le Mans marchait très fort. Et qu’une affluence supérieure à 30.000 spectateurs devrait être enregistrée dans le Chaudron. Ce qui constituerait un nouveau record pour le club forézien. En effet, ce serait la 25e fois d’affilée que cette barre des 30.000 spectateurs est franchie, hors huis clos partiels ou complets.

Même dans les années 70, il n’y a pas eu pareille série !

Poteaux Carrés rappelle que l’ASSE version Olivier Dall’Oglio avait disputé ses sept derniers matches de la saison 2023-24 à guichets fermés et que les treize rencontres de Ligue 1 de l’exercice écoulé durant lesquels le Chaudron n’avait pas une ou plusieurs tribunes fermées avaient également drainé plus de 30.000 spectateurs. De même que les cinq premiers matches à domicile de l’actuelle saison. Ce qui donne un total de 25 matches. On pourrait même y ajouter le 32e de finale de Coupe de France perdu contre l’OM (0-4) en décembre 2024, qui avait également fait le plein.

Poteaux Carrés n’est pas formel mais il y a de très grandes chances que ce soit un record pour les Verts car, même pendant la grande époque des années 60-70, les affluences à plus de trente mille personnes étaient rares à Saint-Etienne, comme partout en France…