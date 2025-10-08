Stéphanois de 2018 à 2022, Wahbi Khazri pourrait bientôt s’engager avec le SC Bastia et donc revenir dans le Chaudron le 12 décembre. En attendant, il a réglé ses comptes avec ses critiques.

Invité du Late Football Club hier soir, Wahbi Khazri a donné de ses nouvelles. Sans club depuis cet été, l’attaquant de 34 ans est en quête d’un nouveau challenge. Il n’est pas disposé à raccrocher les crampons après une saison très compliquée avec Montpellier, qui est descendu en Ligue 2. La rumeur court qu’il pourrait rebondir à Bastia, son club formateur, actuellement dernier avec seulement quatre petits points en neuf journées. En Corse, où il est né, il retrouverait Frédéric Antonetti, coordinateur sportif du Sporting. Et il pourrait affronter l’ASSE, dont il a porté les couleurs de 2018 à 2022, le 12 décembre dans le Chaudron.

« Si j’avais été en surpoids… »

En attendant, Khazri a donc répondu aux questions du Late Football Club, notamment sur sa silhouette, qui a occasionné nombre de moqueries tout au long de sa carrière. L’international tunisien a ressorti l’argument des saisons à plus de trente matches pour jurer qu’il n’avait jamais été en surpoids : « C’est des excuses que les gens ont bien voulu inventer, c’est l’excuse facile. Dans ma carrière, j’ai eu la chance de faire en moyenne 30 matchs par saison, donc si j’avais été en surpoids, je pense que je n’aurais pas fait ces matchs-là ».

L’argument des kilos en trop était déjà d’actualité lorsqu’il jouait à Saint-Etienne. Il est revenu en force la saison dernière, certaines photos laissant vraiment à penser que Wahbi Khazri s’était un peu trop laissé aller…