Le remplaçant d’Habib Beye est connu… et c’est une ancienne cible de l’ASSE !

Selon les informations exclusives de TransfertRadar, le Stade Rennais prépare déjà l’après-Habib Beye ! L’entraîneur sénégalais, voit sa situation se fragiliser après une série de résultats décevants.

Les dirigeants rennais scrutent plusieurs profils en cas de départ anticipé de l’ancien coach du Red Star. Et un nom revient avec insistance : Wilfried Nancy !

Wilfried Nancy, la priorité du Stade Rennais

Actuellement à la tête du Columbus Crew aux États-Unis, Wilfried Nancy réalise un excellent travail en MLS, où son équipe pratique un football offensif et moderne. Des qualités qui plaisent énormément au board rennais, séduit par sa philosophie de jeu.

Selon TransfertRadar, le coach français est très bien placé dans la short-list des dirigeants bretons et pourrait rapidement devenir la priorité n°1 si Habib Beye ne parvient pas à redresser la barre dans les prochaines semaines.

Une vieille connaissance des Verts

Petit clin d’œil du destin : Wilfried Nancy avait déjà été ciblé par l’AS Saint-Étienne par le passé, avant que le club ne fasse d’autres choix pour son banc avec l’arrivée de Eirik Horneland…

Aujourd’hui, c’est peut-être à Rennes que l’ancien coach de Montréal pourrait poursuivre sa progression… si Habib Beye ne parvient pas à inverser la tendance.