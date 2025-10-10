Si tout va bien au niveau de la section professionnelle du PSG, il n’en va pas de même pour le centre de formation, où l’ambiance est explosive.

De l’extérieur, le PSG semble n’avoir qu’un seul problème, celui des blessures de ses cadres, qui payent au prix fort les efforts consentis la saison passée. Mais en réalité, il y aurait d’autres soucis. Pas au niveau professionnel, où l’osmose règne entre Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique. Mais au niveau du centre de formation. Selon L’Equipe, l’ambiance serait explosive et un homme cristalliserait les tensions : Yohan Cabaye, intronisé directeur sportif de l’académie il y a un an.

Plusieurs dirigeants en arrêt maladie

L’ancien milieu de terrain entretiendrait des rapports très compliqués avec la plupart de ceux qui l’entourent. Selon le quotidien sportif, le responsable de la préformation, Bafodé Diakhaby, s’est mis en arrêt de travail après avoir mal vécu l’exercice précédent. Idem pour Pierre Reynaud, responsable du recrutement des jeunes. Ce dernier est une figure historique du PSG puisqu’il a permis de recruter Kingsley Coman, Mike Maignan ou encore Warren Zaïre-Emery. Et ce n’est pas tout ! Dominique Flament, l’homme qui a découvert Adrien Rabiot, a décidé de ne pas prolonger en juin après deux décennies de collaboration.

Ces tensions entraîneraient un manque de personnel dans les catégories de jeunes. Il manque un adjoint en U15 car l’ancien a été promu dans le staff des U17. Et en U14, il n’y a qu’un entraîneur au lieu des deux habituels. Nommé directeur technique du centre en juillet, Mathieu Le Scornet doit combler ces absences en dirigeant des séances. Surprenant pour un club dont le budget dépasse les 800 M€ !