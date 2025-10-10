Alors que le Stade Rennais a nommé un nouveau président du conseil d’administration, cela pourrait-il avoir un lien avec l’avenir d’Habib Beye ? La réponse est connue.

Le Stade Rennais traverse une période agitée après un début de saison compliqué, et les critiques sur Habib Beye se sont multipliées. Malgré tout, l’entraîneur rennais n’est pas inquiété pour le moment. Il faut dire que, ce vendredi, le club breton a annoncé un changement à la tête de son conseil d’administration : Guillaume Cerutti remplace Alban Gréget.

Beye pas inquiété… pour le moment

Si le CA a un rôle stratégique important – notamment sur la feuille de route, le budget et les grandes nominations – il n’intervient pas dans le quotidien du club, qui reste sous la responsabilité du président exécutif Arnaud Pouille. Si l’on pouvait donc penser que cette nomination avait un lien quelconque avec l’avenir d’Habib Beye, elle ne change rien.

Comme le note RMC Sport, le club insiste sur une analyse collective et approfondie de la situation sportive avant toute décision. Avec seulement sept journées de Ligue 1 disputées et Rennes à trois points de la 5ème place, l’entraîneur bénéficie encore de la confiance de la direction.