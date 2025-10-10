OM : un clash sur X finit sur un terrain de Five… et Aubameyang s’en mêle en personne !

Un débat animé sur X autour de Pierre-Emerick Aubameyang a quitté les écrans pour un terrain de Five, prouvant qu’un clash en ligne peut parfois se terminer… en match amical.

Les réseaux sociaux sont souvent le théâtre de clashs et de polémiques, mais parfois, ils réservent aussi des surprises… à l’ancienne ! C’est le cas d’une histoire qui a commencé sur « X » (anciennement Twitter) autour de Pierre-Emerick Aubameyang, avant de se conclure… sur un terrain de Five.

Tout a commencé comme une conversation banale entre deux passionnés de football. D’un côté, un fan inconditionnel d’Aubameyang, de l’autre, un utilisateur moins convaincu par les performances de l’attaquant de l’OM. Comme souvent, les échanges sur le réseau social ont pris une tournure animée. Mais au lieu de finir en insultes ou en thread interminable, les deux protagonistes ont décidé de se rencontrer pour régler leurs différends… avec un ballon aux pieds.

Même Aubameyang s’en est mêlé !

Le rendez-vous a été fixé sur un terrain de Five, où ils se sont affrontés dans un match filmé par @IzmoScouting. Loin de l’animosité virtuelle, l’ambiance a été conviviale et pleine de bonne humeur, prouvant qu’un débat passionné peut se transformer en moment de partage.

Comble de l’histoire, Aubameyang a lui-même réagi à cette vidéo postée sur X, avec un message plutôt taquin envers le perdant, à savoir celui qui critiquait Aubame : « Mais c’est qui le pauvre petit en difficulté que vous avez filmé là ? ». Cette rencontre improbable rappelle qu’au-delà des clashs et des tweets viraux, le football reste avant tout un jeu et un moyen de rassembler. On aimerait voir ce genre d’initiatives plus souvent, loin de la haine numérique et dans l’esprit du sport.