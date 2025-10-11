Buteur au Parc des Princes avec les Bleus face à l’Azerbaïdjan, Adrien Rabiot a su retourner les supporters du PSG qui l’ont sifflé.

Adrien Rabiot, formé au PSG et passé par l’OM, a vécu un match particulier dans son ancien jardin. En effet, l’ancien Marseillais a offert un moment de spectacle au Parc des Princes lors de la victoire des Bleus face à l’Azerbaïdjan (3-0), un match où il a été sifflé à chacune de ses touches de balle avant d’être célébré après son but.

Dans un entretien accordé à TF1 après la rencontre, le milieu de terrain de l’AC Milan est revenu sur ce match délicat : « Quand on rencontre des équipes comme ça, avec une défense à cinq, c’est toujours compliqué. En première période, on a eu du mal à percuter, on a été lents dans les transmissions. En deuxième période, c’était beaucoup mieux. On les a fait courir, il faut savoir être patient dans ce genre de matches, ça a payé. On en a mis 2-3…on savait qu’on allait trouver la faille. Le travail est fait même si on aurait pu en mettre plus. »

« Ça me fait plaisir d’être applaudi ici »

Pour Rabiot, son deuxième but a une saveur particulière, surtout face à son ancien public qui ne lui pardonne toujours pas sa signature à Marseille : « Ça fait du bien à l’équipe. Un deuxième but est important contre une équipe comme ça, il peut toujours se passer quelque chose. Je suis très content de marquer ici ce soir, pour le maillot bien sûr mais ça me fait plaisir d’être applaudi ici. »

L’ancien joueur du PSG, très critiqué après sa signature à l’OM, semble avoir trouvé une sérénité nouvelle, tout en rappelant qu’il sait gérer la pression des grands rendez-vous. « Je pense que si on gagne en Islande, on aura la qualification en poche. C’était important de faire le job ce soir. Ca sera un autre match là-bas, on sera plus sereins pour le mois de novembre. »