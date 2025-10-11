ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Les Verts ont un pilier, un tracteur, une recrue surprise et un super buteur ! »
Laurent Hess
11 octobre 2025

Incroyable scénario au Masters 1000 de tennis de Shanghaï où Arthur Rinderknech va défier en finale son cousin, Arthur Vacherot, sensation du tournoi.

Arthur Rinderknech ne manque pas une occasion de rappeler qu’il est supporter du Stade Rennais, après avoir supporté l’ASSE quand il était petit. Et le 54e joueur mondial va vivre un temps fort de sa carrière demain en affrontant en finale du tournoi de Shanghaï son cousin, Valentin Vacherot, 220e mondial !

Rinderknech : « c’est juste hallucinant »

Vacherot avait fait sensation en écartant la légende Novak Djokovic quelques heures plus tôt, et Rinderknech l’a rejoint en renversant Daniil Medvedev. « Je pense que même dans nos plus grands rêves, personne ne pouvait imaginer ça un jour, a confié le natif de Gassin. Il y en a un qui est 55eme mondial et l’autre 200eme et on est en finale d’un Masters 1000 avec tous les meilleurs joueurs du monde, c’est juste hallucinant. C’est imbattable. On a commencé à blaguer là-dessus quand on a vu qu’on était tous les deux en quarts de finale, mais personne n’aurait pu y penser sur la planète entière. Pour notre famille, c’est une histoire pour des générations et des générations ». Présent dans les travées du Qi Zhong Stadium après le match de Rinderknech, Vacherot est entré sur le court pour une chaude accolade. Ils se retrouveront demain pour une incroyable finale !

