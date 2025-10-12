Le défenseur du Real Madrid a reçu une bonne nouvelle dans l’affaire de mœurs qui le concerne.

Les affaires semblent s’arranger pour Raul Asensio, en tout cas hors des terrains, lui qui est accusé de « pornographie infantile ». Alors que l’une des victimes avait déjà retiré sa plainte, c’est au tour de la deuxième, mineure au moment des faits, d’abandonner les charges contre le défenseur madrilène.

Une avancée notable.

Raul Asencio se rapproche de la relaxe

Poursuivi pour l’enregistrement et la diffusion d’images sexuelles sans le consentement de deux jeunes femmes en juin 2023 aux Canaries, Raul Asensio pourrait se diriger vers la relaxe. Un mois après le retrait de la plainte de la première victime présumée, la seconde plaignante a elle-aussi fait marche arrière en expliquant que le comportement d’Asencio était « totalement différent de celui des autres accusés ». Selon La Cadena Ser, la jeune femme aujourd’hui âgée de 22 ans maintient sa plainte contre les trois anciens coéquipiers de Raul Asencio (Ferran Ruiz, Andrés Garcia et Juan Rodriguez). Le parquet espagnol, qui requiert deux ans et demi d’emprisonnement à l’encontre du joueur merengue, pourrait seulement retenir la charge de « divulgation de secrets » pour l’obliger à comparaitre devant le tribunal. Les autres joueurs impliqués dans l’affaire, risque quatre ans et sept mois de prison. Ils n’ont désormais plus qu’une plainte qui pèse sur eux.