La star a raté un penalty ce samedi soir face à l’Irlande, mais le Portugal l’a tout de même emporté.

Le Portugal recevait l’Irlande ce samedi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un rendez-vous qui s’annonçait riche en émotions puisque c’était le premier match à domicile des Portugais depuis le décès de Diogo Jota et son frère André Silva dans un accident de voiture, il y a trois mois. Et il l’a été.

Ruben Neves a dédié son but à Diogo Jota

Pour Cristiano Ronaldo, ce match à José Alvalade, antre du Sporting, son club formateur, était l’occasion de s’offrir un nouveau record. A 40 ans, CR7 pouvait en effet devenir le meilleur buteur de l’histoire des qualifications à la Coupe du monde. Avec 39 buts, il est actuellement à égalité avec Carlos Ruiz, ancien international du Guatemala. Et le capitaine portugais a eu une énorme occasion de s’offrir ce record, en fin de match, alors qu’il y avait 0-0, mais il l’a ratée en voyant son penalty détourné du pied par le gardien irlandais. Le Portugal s’est toutefois imposé 1-0 grâce à un coup de tête de Ruben Neves. Meilleur ami de Diogo Jota, le milieu défensif portait à cette occasion le numéro 21. Et il a évidemment dédié son but à son ancien coéquipier.