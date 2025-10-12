Convoqué avec la Turquie en cette trêve d’octobre, Berke Özer, le gardien du LOSC, a quitté le rassemblement sans en avoir eu l’accord.

Coup de tonnerre autour de la sélection turque : la Fédération turque de football (TFF) a publié un communiqué officiel ce dimanche pour annoncer le départ non autorisé de Berke Özer du rassemblement de l’équipe nationale. Le gardien du LOSC Lille, qui n’avait pas été retenu dans le groupe pour le match amical Bulgarie – Turquie disputé vendredi, aurait quitté le camp « de sa propre initiative », sans l’accord du staff technique ni administratif.

« Comme nous l’avons exprimé à de nombreuses reprises, la responsabilité et la valeur du maillot national sont au-dessus de tout », rappelle la TFF dans un texte au ton particulièrement ferme. « L’équipe nationale est une entité représentant l’honneur du pays, indépendante des individus. La discipline, le respect et l’esprit d’équipe sont des principes auxquels nous ne renoncerons jamais. »

Cette réaction traduit la gravité accordée par la fédération à un geste perçu comme un manquement à l’esprit de groupe. Dans une période où la Turquie nourrit de grandes ambitions — notamment une qualification pour la prochaine Coupe du monde —, cet épisode fait tache.

La TFF a également annoncé que le portier de Başakşehir, Muhammed Şengezer, a été appelé en renfort pour remplacer Özer dans la liste.

Le communiqué complet

« L’un des gardiens de notre équipe nationale A, Berke Özer, a quitté le camp de son propre chef après le retour de notre délégation à Istanbul, invoquant le fait de ne pas avoir été inclus dans l’effectif du match Bulgarie – Turquie joué hier, et sans l’autorisation de notre staff technique et administratif.

Comme cela a été répété à plusieurs reprises par le passé, porter le maillot de l’équipe nationale implique une responsabilité et une valeur qui surpassent tout le reste. Notre équipe nationale A représente un tout uni qui incarne l’honneur du pays, indépendamment des individus. En ce sens, la discipline, le respect et l’esprit d’équipe sont nos principes fondamentaux, auxquels nous ne renoncerons jamais.

À une période où nous luttons avec dévouement pour décrocher une qualification tant attendue pour la Coupe du Monde, et où la cohésion et la solidarité au sein de l’équipe atteignent leur point culminant, un tel comportement ne peut être accepté.

À la suite du départ de Berke Özer du camp, Muhammed Şengezer du RAMS Başakşehir FK a été convoqué dans la sélection élargie de l’équipe nationale A. »