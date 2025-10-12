ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Kilmer Sport est en train de mettre tout le monde d’accord »
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

LOSC : Berke Özer au cœur d’un énorme scandale en Turquie !

LOSC : Berke Özer au cœur d’un énorme scandale en Turquie !
William Tertrin
12 octobre 2025

Convoqué avec la Turquie en cette trêve d’octobre, Berke Özer, le gardien du LOSC, a quitté le rassemblement sans en avoir eu l’accord.

Coup de tonnerre autour de la sélection turque : la Fédération turque de football (TFF) a publié un communiqué officiel ce dimanche pour annoncer le départ non autorisé de Berke Özer du rassemblement de l’équipe nationale. Le gardien du LOSC Lille, qui n’avait pas été retenu dans le groupe pour le match amical Bulgarie – Turquie disputé vendredi, aurait quitté le camp « de sa propre initiative », sans l’accord du staff technique ni administratif.

« Comme nous l’avons exprimé à de nombreuses reprises, la responsabilité et la valeur du maillot national sont au-dessus de tout », rappelle la TFF dans un texte au ton particulièrement ferme. « L’équipe nationale est une entité représentant l’honneur du pays, indépendante des individus. La discipline, le respect et l’esprit d’équipe sont des principes auxquels nous ne renoncerons jamais. »

Cette réaction traduit la gravité accordée par la fédération à un geste perçu comme un manquement à l’esprit de groupe. Dans une période où la Turquie nourrit de grandes ambitions — notamment une qualification pour la prochaine Coupe du monde —, cet épisode fait tache.

La TFF a également annoncé que le portier de Başakşehir, Muhammed Şengezer, a été appelé en renfort pour remplacer Özer dans la liste.

Le communiqué complet

« L’un des gardiens de notre équipe nationale A, Berke Özer, a quitté le camp de son propre chef après le retour de notre délégation à Istanbul, invoquant le fait de ne pas avoir été inclus dans l’effectif du match Bulgarie – Turquie joué hier, et sans l’autorisation de notre staff technique et administratif.

Comme cela a été répété à plusieurs reprises par le passé, porter le maillot de l’équipe nationale implique une responsabilité et une valeur qui surpassent tout le reste. Notre équipe nationale A représente un tout uni qui incarne l’honneur du pays, indépendamment des individus. En ce sens, la discipline, le respect et l’esprit d’équipe sont nos principes fondamentaux, auxquels nous ne renoncerons jamais.

À une période où nous luttons avec dévouement pour décrocher une qualification tant attendue pour la Coupe du Monde, et où la cohésion et la solidarité au sein de l’équipe atteignent leur point culminant, un tel comportement ne peut être accepté.

À la suite du départ de Berke Özer du camp, Muhammed Şengezer du RAMS Başakşehir FK a été convoqué dans la sélection élargie de l’équipe nationale A. »

Ligue 1LOSC

Les plus lus

Liga : Villas-Boas (ex OM) lance une requête au Real Madrid et au FC Barcelone
FC Barcelone...

Liga : Villas-Boas (ex OM) lance une requête au Real Madrid et au FC Barcelone

Par Laurent Hess
FC Barcelone Mercato : Lewandowski a donné sa réponse à l’Arabie saoudite
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Lewandowski a donné sa réponse à l’Arabie saoudite

Par William Tertrin
ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Kilmer Sport est en train de mettre tout le monde d’accord »
ASSE...

ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Kilmer Sport est en train de mettre tout le monde d’accord »

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Thauvin est passé tout proche de se retrouver avec… Nzola
Mercato...

RC Lens Mercato : Thauvin est passé tout proche de se retrouver avec… Nzola

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant le match à Toulouse.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : quelle est la recrue la plus décevante des Canaris ?

Par William Tertrin
Luis Enrique en conférence de presse avant le choc entre le FC Barcelone et le PSG.
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique pourrait déjà acter un premier départ pour cet hiver

Par William Tertrin
LOSC : Berke Özer au cœur d’un énorme scandale en Turquie !
Ligue 1...

LOSC : Berke Özer au cœur d’un énorme scandale en Turquie !

Par William Tertrin
Zinédine Zidane, actuellement sans club.
Equipe de France...

Équipe de France : Zinedine Zidane a donné sa réponse pour entraîner les Bleus !

Par William Tertrin
ASSE : un Vert buteur en sélection
ASSE...

ASSE : un Vert buteur en sélection

Par Laurent Hess
La réponse de Didier Deschamps au Real Madrid après la blessure de Kylian Mbappé
Equipe de France...

La réponse de Didier Deschamps au Real Madrid après la blessure de Kylian Mbappé

Par William Tertrin
Adrien Rabiot règle une nouvelle fois ses comptes avec l’OM
Ligue 1...

Adrien Rabiot règle une nouvelle fois ses comptes avec l’OM

Par William Tertrin
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Lucas Stassin doit-il partir cet hiver ?

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : un joker de luxe dans le viseur des Canaris ?
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un joker de luxe dans le viseur des Canaris ?

Par Laurent Hess
FC Barcelone : un Blaugrana a choqué Willy Sagnol
FC Barcelone...

FC Barcelone : un Blaugrana a choqué Willy Sagnol

Par Laurent Hess
Portugal : Ruben Neves a rendu un vibrant hommage à Diogo Jota
International...

Portugal : Ruben Neves a rendu un vibrant hommage à Diogo Jota

Par Laurent Hess
RC Lens : nouvelle récompense pour Thauvin après l’équipe de France !
Equipe de France...

RC Lens : nouvelle récompense pour Thauvin après l’équipe de France !

Par Laurent Hess
ASSE : Stassin avec la Belgique, même ses concurrents directs le réclament !
ASSE...

ASSE : Stassin avec la Belgique, même ses concurrents directs le réclament !

Par Laurent Hess
Ligue 1 : le FC Nantes domine un classement peu glorieux devant l’OM et le Stade Rennais
AS Monaco...

Ligue 1 : le FC Nantes domine un classement peu glorieux devant l’OM et le Stade Rennais

Par Laurent Hess
OM : Mason Greenwood n’a pas encore tranché pour son avenir
International...

OM : Mason Greenwood n’a pas encore tranché pour son avenir

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : quelle est la meilleure recrue des Sang et Or ?
Mercato...

RC Lens Mercato : quelle est la meilleure recrue des Sang et Or ?

Par William Tertrin
ASSE : sale soirée pour Davitashvili en Espagne
ASSE...

ASSE : sale soirée pour Davitashvili en Espagne

Par Laurent Hess
Mercato : Francesco Totti recommande un crack de Serie A au Real Madrid !
Liga...

Mercato : Francesco Totti recommande un crack de Serie A au Real Madrid !

Par Laurent Hess
PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique !
Ligue 1...

PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique !

Par Laurent Hess
Stade Rennais : Lepaul en feu à l’entraînement ! (vidéo)
Ligue 1...

Stade Rennais : Lepaul en feu à l’entraînement ! (vidéo)

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet