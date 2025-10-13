Sorti prématurément contre Lens (0-0), ce qui a surpris ses coéquipiers, Djaoui Cissé a réalisé une performance XXL avec l’équipe de France Espoirs contre l’Estonie (6-1).

Parmi les reproches que le vestiaire du Stade Rennais formule à Habib Beye, il y a le fait d’avoir sorti Djaoui Cissé dès la 29e minute du match contre Lens (0-0), le 29 septembre, alors que les Sang et Or jouaient à dix depuis les premiers instants. Le jeune milieu de 21 ans, lui, n’a rien dit et a été titularisé la semaine suivante lors du nul au Havre (2-2). Mais histoire de bien enfoncer le clou et de convaincre Habib Beye qu’il a sa place dans le onze de départ, Cissé en a remis une couche ce soir.

Un but et deux grosses occasions

Titularisé en équipe de France Espoirs pour la réception de l’Estonie (6-1) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro Espoirs, Djaoui Cissé a inscrit le deuxième but de son équipe sur une action personnelle magnifique. A l’entrée de la surface adverse, il a enchaîné petit pont et frappe enroulée dans le petit filet opposé. Il s’est ensuite procuré les deux plus grosses occasions des Bleuets, d’une frappe de loin non cadrée et une autre du droit, au point de pénalty, passée de peu à côté.

Aligné sur le côté gauche d’un milieu à trois, Djaoui Cissé a réalisé une grande performance. Habib Beye en aura forcément pris bonne note.