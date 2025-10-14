Selon un insider, Habib Beye serait venu à bout de la patience de la famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais, notamment parce qu’il a voulu passer par dessus sa direction.

Ce mardi, Mohamed Toubache-Ter en remet une couche sur Habib Beye. Pour l’insider, il ne fait guère de doute que le sort de l’entraîneur du Stade Rennais est scellé depuis qu’il s’est mis à dos la famille Pinault : « Drôle de voir le coach rennais se sentir si puissant auprès des Pinault (alors que c’est l’inverse). Pensant qu’il maîtrise la situation et surtout considérant qu’il passe au dessus de sa direction (Désiré/Pouille) donc qu’il ne serait pas en danger. . Ah, ce coach si sûr de lui, qui pense que son travail de « charmeur » lui permet d’occuper le classement, très en deçà des objectifs fixés (l’Europe + identité de jeu) ! ».

Si les Pinault n’ont plus foi en lui…

Avec ces écrits sur X, Mohamed Toubache-Ter semble acter la fin de l’aventure Habib Beye à Rennes. Car il est une évidence que la famille Pinault, propriétaire du club, y fait la pluie et le beau temps. L’ancien coach Julien Stéphan avait d’ailleurs réussi à obtenir la tête du président de l’époque, Olivier Létang, parce qu’il était proche des Pinault père et fils. Beye, qui possède les mêmes agents que Stéphan, a-t-il bénéficié de ce tuyau pour espérer sa peau ? Si c’est le cas, c’est visiblement raté !

Il semble en tout cas que l’ancien défenseur va avoir le droit à encore un peu de temps pour tenter d’inverser la tendance car le Stade Rennais n’aurait aucun intérêt à changer d’entraîneur maintenant que la compétition va reprendre…