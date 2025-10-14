Selon un média turc, le jeune milieu du Stade Rennais Djaoui Cissé serait la deuxième option de Galatasaray pour se renforcer cet hiver.

Il a beaucoup été question de Djaoui Cissé ces dernières semaines. Le remplacement du jeune milieu de 21 ans au bout d’une demi-heure contre Lens (0-0), le 28 septembre, a provoqué l’incompréhension de l’intéressé comme de ses partenaires. Et une énième fracture entre le vestiaire rennais et Habib Beye. Cissé s’est depuis remis la tête à l’endroit avec une titularisation au Havre (2-2) et une trêve internationale passée avec les Bleuets, avec qui il a marqué lundi contre l’Estonie (6-1).

Galatasaray prêt à miser gros sur lui ?

Mais le nom de Djaoui Cissé pourrait revenir dans l’actualité à partir de janvier. En effet, selon le journaliste Kagan Dursun, le Rennais serait la deuxième priorité de Galatasaray pour renforcer son milieu de terrain. La première est le Nigérian Raphael Onyedika, qui évolue au Club Bruges. L’entraîneur du champion de Turquie, Okan Buruk, le veut depuis quatre mercatos, selon Dursun. Mais si le club belge se montre aussi dur en affaires qu’avec l’OM pour Joel Ordonez, alors Galatasaray devra passer à son choix numéro deux.

Dursun assure que le club stambouliote serait prêt à mettre jusqu’à 30 M€ pour Onyedika (qui en vaudrait 20, selon Transfermarkt). Pour un tel montant, le Stade Rennais laissera-t-il filer Cissé, qui est pour sa part coté à 10 M€ ?