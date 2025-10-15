Sur les réseaux sociaux, le père d’Igor Paixao a comparé les statistiques de son rejeton avec celles de Noa Lang, que l’OM envisageait de recruter.

Chez les Paixao, on a souvent le sourire mais on sait également tacler les deux pieds en avant. Le père de l’ailier brésilien de l’OM l’a prouvé en publiant sur les réseaux sociaux un comparatif entre les statistiques de son fils et celles de Noa Lang, que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont envisagé de recruter mais qui a finalement signé au Napoli. Alors que Paixao en est 3 buts et 1 passe décisive en 6 matches avec l’OM, Lang n’a toujours pas été décisif avec les champions d’Italie.

Noa Lang s’est vu trop beau

C’est d’autant plus risible qu’au moment de sa présentation à Naples, Noa Lang avait tenu des propos hallucinants : « Je pense que je suis un joueur dont on peut attendre beaucoup de dribbles, de passes décisives et de buts. Je pense que je suis un joueur pour lequel on vient au stade et qu’on aime regarder. D’abord, on est assis comme ça, et quand j’ai le ballon, on se lève pour me regarder. C’est comme ça que je me vois ». Igor Paixao, lui, l’avait joué profil bas et c’est pour lui que le public se lève actuellement…

Ce chambrage du père du Brésilien s’inscrit également dans une rivalité entre les deux joueurs, qui évoluaient les saisons précédentes chez deux grands rivaux néerlandais, le Feyenoord Rotterdam et le PSV Eindhoven. En Eredivisie, médias et supporters se sont longtemps demandés qui de Paixao ou de Lang était le meilleur. La réponse apparaît évidente aujourd’hui…