Paixao fait une déclaration d’amour à l’OM
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : bonne nouvelle confirmée pour Jaber !

Mahmoud Jaber lors du match de l'ASSE à Amiens.
Raphaël Nouet
15 octobre 2025

Touché au niveau musculaire, Mahmoud Jaber a dû faire l’impasse sur les matches de la sélection israélienne. Mais il va mieux et a même participé à l’entraînement collectif du jour à l’ASSE.

Comme à son habitude, l’AS Saint-Etienne a dévoilé des photos de l’entraînement collectif du jour. Et, bonne nouvelle, Mahmoud Jaber y a participé ! A trois jours de la réception du Mans en championnat, cela signifie que le milieu de terrain israélien devrait pouvoir tenir sa place, alors que son forfait pour la quinzaine internationale laissait augurer un forfait. Eirik Horneland en dira plus demain pendant sa conférence de presse mais il y a de fortes chances pour que Jaber soit au moins dans le groupe.

Il s’est épargné dix jours très compliqués

Touché au niveau musculaire, Mahmoud Jaber avait rejoint la sélection israélienne pour faire constater sa blessure. Après avoir passé une IRM qui avait confirmé le pépin, il avait été autorisé à rentrer dans le Forez. Lundi, il s’était entraîné en solitaire mais en multipliant les courses, ce qui était de bon augure. Et ce mercredi, il a donc participé à la séance collective.

En restant à Saint-Etienne ces dix derniers jours, Mahmoud Jaber s’est épargné des déplacements houleux car, aussi bien en Norvège (0-5) qu’en Italie (0-3), la sélection israélienne a dû faire face à l’hostilité des populations locales, sans parler d’une ambiance extrêmement tendue dans les stades.

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao célébrant son but lors de Metz-OM.
Ligue 1...

Paixao fait une déclaration d’amour à l’OM

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé à sa sortie du terrain lors de TFC-PSG.
Ligue 1...

En plus de son salaire, un autre coup dur pousse Dembélé loin du PSG

Par Raphaël Nouet
Antoine Griezmann et Kylian Mbappé lors du match France-Italie.
Liga...

Mbappé a trouvé son Griezmann au Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal posant avec le trophée du Golden Boy 2024.
Liga...

Les 25 nominés pour le Golden Boy 2025 sont tombés

Par Raphaël Nouet
Amine Gouiri au moment de sa sortie sur civière, lors d'Algérie-Ouganda.
Ligue 1...

OM : c’est officiel pour Gouiri mais…

Par Raphaël Nouet
Mahmoud Jaber lors du match de l'ASSE à Amiens.
ASSE...

ASSE : bonne nouvelle confirmée pour Jaber !

Par Raphaël Nouet
Tyler Morton applaudissant les supporters de l'OL après la défaite face au TFC.
Ligue 1...

OL : le Groupama meilleur qu’Anfield, Tyler Morton a osé !

Par Raphaël Nouet
Robin Risser lors du match du RC Lens à Auxerre.
Ligue 1...

RC Lens : après sa boulette avec les Espoirs, Risser trouve un réconfort inattendu

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : l’incroyable raison derrière les ennuis judiciaires de Vinicius Jr

Par Raphaël Nouet
Dayot Upamecano lors du match de l'équipe de France en Islande.
FC Barcelone...

Le Real Madrid et le FC Barcelone bataillent pour un international tricolore

Par Raphaël Nouet
Le président de l'OM, Pablo Longoria, en compagnie de son directeur général, Alessandro Antonello.
Ligue 1...

OM : le plan ambitieux de Longoria pour 2030

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal mimant son couronnement après un but.
FC Barcelone...

PSG Mercato : le salaire injouable de Lamine Yamal au FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
Luis Castro énervé après une action ratée d'un joueur du FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : énorme coup dur, un titulaire absent jusqu’en novembre !

Par Raphaël Nouet
Enzo Bardeli (Dunkerque)
ASSE...

ASSE Mercato : pourquoi Bardeli est la recrue qu’il manque aux Verts d’Horneland

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
Mercato...

RC Lens Mercato : un coup de pouce décisif de l’OM pour Maupay ? 

Par Bastien Aubert
Maxwel Cornet (Genoa)
Mercato...

OL Mercato : un ancien buteur s’offre à Lyon, Fonseca lui met un stop !

Par Bastien Aubert
Leonardo Balerdi
Ligue 1...

OM : Balerdi au sommet de son art, la preuve est grandiose !

Par Bastien Aubert
Willian Pacho
Mercato...

Mercato : après Vitinha, le Real Madrid fonce sur un leader de l’ombre du PSG

Par Bastien Aubert
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE : 5 Verts dans l’équipe type de la Ligue 2, un 6e au mercato hivernal ?

Par Bastien Aubert
Nasser Al-Khelaifi (PSG)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une immense star du Barça a mis un stop humiliant au PSG !

Par Bastien Aubert
Ansu Fati (AS Monaco)
AS Monaco...

FC Barcelone Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Ansu Fati à Monaco !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : terrible nouvelle pour le mercato et l’avenir de Castro !

Par Bastien Aubert
Francois-Henri Pinault (Stade Rennais)
Ligue 1...

Revue de presse : les Pinault ont une autre priorité qu’Habib Beye au Stade Rennais

Par Bastien Aubert
Deiver Machado (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens : un joker surprise pour Pierre Sage !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet