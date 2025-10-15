Touché au niveau musculaire, Mahmoud Jaber a dû faire l’impasse sur les matches de la sélection israélienne. Mais il va mieux et a même participé à l’entraînement collectif du jour à l’ASSE.

Comme à son habitude, l’AS Saint-Etienne a dévoilé des photos de l’entraînement collectif du jour. Et, bonne nouvelle, Mahmoud Jaber y a participé ! A trois jours de la réception du Mans en championnat, cela signifie que le milieu de terrain israélien devrait pouvoir tenir sa place, alors que son forfait pour la quinzaine internationale laissait augurer un forfait. Eirik Horneland en dira plus demain pendant sa conférence de presse mais il y a de fortes chances pour que Jaber soit au moins dans le groupe.

Il s’est épargné dix jours très compliqués

Touché au niveau musculaire, Mahmoud Jaber avait rejoint la sélection israélienne pour faire constater sa blessure. Après avoir passé une IRM qui avait confirmé le pépin, il avait été autorisé à rentrer dans le Forez. Lundi, il s’était entraîné en solitaire mais en multipliant les courses, ce qui était de bon augure. Et ce mercredi, il a donc participé à la séance collective.

En restant à Saint-Etienne ces dix derniers jours, Mahmoud Jaber s’est épargné des déplacements houleux car, aussi bien en Norvège (0-5) qu’en Italie (0-3), la sélection israélienne a dû faire face à l’hostilité des populations locales, sans parler d’une ambiance extrêmement tendue dans les stades.