ASSE : 5 Verts dans l’équipe type de la Ligue 2, un 6e au mercato hivernal ?

Trêve internationale oblige, Transfermarkt a établi l’équipe type des joueurs de Ligue 2 les mieux valorisés au 15 octobre 2025. L’ASSE tire son épingle du jeu avec cinq joueurs !

Si l’ASSE n’a pas passé la trêve internationale en tête de la Ligue 2, la faute à Troyes, elle a reçu un joli lot de consolation. Selon le onze type des joueurs de la division les mieux valorisés ce jour, pas moins de cinq font partie du club ligérien !

Sans surprise, le buteur Lucas Stassin arrive en tête avec une cote estimée à 16 millions d’euros, en baisse (-2) par rapport au dernier rapport du site spécialisé dans les transferts.

Ekwah toujours là, Bardeli aussi…

Si l’ailier géorgien Zuriko Davitashvili arrive juste derrière l’attaquant belge (9 M€), la surprise Pierre Ekwah (5 M€) est là malgré son absences feuilles de match cette saison tandis que Chico Lamba (4 M€) et Gautier Larsonneur (3 M€) ferment la marche verte.

On notera enfin la présence d’un certain Enzo Bardeli (Dunkerque, 500 000 euros), cible privilégiée de l’ASSE au mercato et dont certains supporters réclament la venue en janvier sur la publication de Transfermarkt…