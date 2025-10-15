OM : vive inquiétude pour Gouiri, De Zerbi reçoit plusieurs bonnes nouvelles ! 
ASSE : terrible coup dur pour Davitashvili ! 

Zuriko Davitashvili
Bastien Aubert
15 octobre 2025

Zuriko Davitashvili (ASSE, 24 ans) et la Géorgie ne disputeront pas la Coupe du Monde 2026. 

Terrible déconvenue pour Zuriko Davitashvili. Titulaire hier soir en Turquie au poste d’ailier droit et remplacé à la 71e minute, le Géorgien de l’ASSE s’est lourdement incliné (1-4) et peut faire une croix sur la Coupe du Monde 2026.  De son côté, Dylan Batubinsika n’aura pas eu de temps de jeu avec l’équipe de la République Démocratique du Congo en ce mois d’octobre.

Déjà privé de temps de jeu à l’ASSE cette saison, le défenseur central n’était même pas sur la feuille de match vendredi dernier lors de la victoire au Togo et est resté sur le banc hier soir lors du succès contre le Soudan. La RDC devra passer par les barrages pour décrocher son billet pour la Coupe du Monde. La seule bonne nouvelle des internationaux de l’ASSE est finalement venue de Lucas Stassin.

Titularisé à la pointe de l’équipe de l’équipe de Belgique Espoirs à l’occasion de son grand retour à Westerlo, l’attaquant de l’ASSE a été à la peine hier soir face au Danemark lors des éliminatoires de l’Euro mais il a eu le mérité de sceller le succès (2-0) de son équipe en transformant d’une panenka à la 93e minute un penalty qu’il a lui même obtenu.

