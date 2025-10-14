Selon les médias turcs, le Besiktas Istanbul va revenir à la charge cet hiver pour tenter de recruter Zuriko Davitashvili, avec une offre revue à la hausse pour l’ASSE.

Le mercato hivernal, c’est dans un mois et demi mais, ça y est, les rumeurs commencent à fleurir un peu partout. A Saint-Etienne, elles concernent essentiellement Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. L’attaquant belge et l’ailier géorgien ont trop de talent pour rester en Ligue 2 mais Kilmer Sports a refusé toutes les offres qui lui sont parvenues cet été. Le but étant que les deux joueurs soient les locomotives d’une équipe appelée à remonter en Ligue 2. L’un comme l’autre ont joué le jeu pendant ces premiers mois de compétition. Mais en janvier, des clubs vont encore tenter de les débaucher.

Le Besiktas prêt à tout pour avoir Davitashvili

Pour Davitashvili, la presse turque assure que le Besiktas va revenir à la charge. Le troisième géant d’Istanbul a fait plusieurs propositions à l’ASSE cet été, mais aucune n’a su infléchir la position des dirigeants. Selon le média Sabah, « le président, Serdal Adali, fera tous les sacrifices financiers nécessaires en janvier pour faire porter le maillot de Besiktas à Zuriko Davitashvili ». Il y a urgence pour les Aigles, seulement 6es de leur championnat (avec un match en moins) après huit journées.

La cote de Zuriko Davitashvili a légèrement reculé en raison de son passage en Ligue 2 mais elle est tout de même de 9 M€. Il sera intéressant de voir combien le Besiktas sera prêt à mettre sur la table pour le recruter…