Les supporters de l’ASSE ont de quoi se réjouir : ce samedi soir (20h), Geoffroy-Guichard devrait être une nouvelle fois le théâtre d’une ambiance exceptionnelle pour la réception du Mans.

La trêve internationale a frustré les supporters des clubs. Et le retour des championnats va forcément rimer avec retour de l’affluence dans les stades. À l’ASSE, les chiffres de la billetterie officielle sont parlants : ce mardi, pour la réception du Mans (samedi, 20h), il ne reste déjà qu’un peu plus de 1 500 places, dont moins de 400 en tribune Henri Point, le reste se répartissant en Pierre Faurand. Une affluence qui promet une soirée bouillante pour les Verts, sur et en dehors du terrain.

Cette saison, Geoffroy-Guichard a déjà vibré à plusieurs reprises. Face à Rodez, le site Poteaux Carrés rappelle que 33 051 spectateurs étaient présents, 35 729 pour Grenoble, 33 112 contre Reims et 32 131 pour Guingamp. Le match face au Mans pourrait permettre de dépasser les 35 000 spectateurs, ce qui représenterait la deuxième plus grosse affluence de la saison et confirmerait l’attachement des fans stéphanois à leur équipe, même en Ligue 2.

Mais au-delà des chiffres, c’est l’ambiance qui fait la force du Chaudron. Les supporters des Magic Fans ont déjà rappelé après le match contre Guingamp l’importance de réouvrir les balcons au-dessus des kops, actuellement fermés. Leur réouverture permettrait de retrouver l’atmosphère exceptionnelle vécue en avril dernier face aux Lyonnais, quand Geoffroy-Guichard avait frôlé les 40 000 spectateurs. Contre Le Mans, Geoffroy-Guichard va vibrer pour rappeler que l’ASSE, même en Ligue 2, reste un club avec une ferveur hors norme.