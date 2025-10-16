Au lendemain de la dissolution du Collectif Nantais, des révélations tombent. Waldemar Kita aurait bien reçu des offres pour la vente du FC Nantes mais il aurait fait joué la surenchère.

Hier soir, le Collectif Nantais a publié un communiqué pour annoncer qu’il mettait un terme à sa mission, remboursant tous ceux qui avaient investi dans son projet. Ce jeudi, des proches de Waldemar Kita ont fait savoir qu’il n’avait refusé une offre de 80 M€ du Collectif pour racheter le FC Nantes. Mais ce soir, L’Equipe révèle que ce n’est pas vrai. Non seulement il y a bien eu une offre mais le propriétaire de la Maison Jaune aurait joué la surenchère, réclamant jusqu’à 200 M€ !

Des familles du Moyen-Orient voulaient investir dans le CN

Président du Collectif jusqu’en mars, Marc Jegaden a révélé au quotidien sportif qu’une offre de 80 M€ a bien été formulée à Waldemar Kita, en décembre 2023. Cinquante millions étaient versés en cash, le reste arrivait ensuite. Surtout, deux projets avaient vu le jour au début de l’année 2024 pour se greffer au Collectif, l’un émanait de personnes physiques américano-anglo-suisses, l’autre du Moyen-Orient, via des familles. Des personnalités du monde du football, « ex du FC Barcelone et de Chelsea, étaient partie prenante ». Mais le sujet des droits TV aurait refroidi ces potentiels investisseurs.

Voyant que le projet du Collectif Nantais était solide, avec des investisseurs fortunés, Waldemar Kita aurait alors fait monter les enchères jusqu’à 200 M€. Ce qui, évidemment, était injouable pour l’association, qui a donc fini par rendre les armes. Mais ces révélations ne risquent pas d’améliorer la cote de la famille Kita, surtout que le Collectif Nantais promettait d’investir considérablement dans la formation !